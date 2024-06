Homem tenta abusar de neta da esposa, apanha e acaba preso em Batayporã

Meio Ambiente Incêndios disparam no Pantanal e já registra seca recorde no rio Paraguai

Interior TCE multa ex-secretária de Ribas do Rio Pardo por falhas na prestação de contas do FUNDEB

Segundo informações do site Jornal da Nova, os pais da menina foram chamados e entraram em vias de fato com o acusado, que apanhou ainda mais. A Polícia Militar foi acionada logo na sequência e o suspeito foi detido em flagrante pela equipe.

No relato da mulher, o acusado teria pedido para que a menina colocasse a boca no seu órgão genital, mas antes que o fato se consumasse, ela impediu e desferiu tapas contra o próprio companheiro.