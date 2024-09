JD1TV: Polícia prende envolvido em assalto a malote em frente a banco em Ponta Porã

Homem, de 43 anos, foi preso durante a quinta-feira (19) em uma ação organizada pelo Garras (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. O criminoso era o autor do roubo ao malote em frente a uma agência bancária, no dia 2 de setembro.

Segundo divulgado pela polícia, a investigação iniciou com análise das câmeras de segurança e também dos depoimentos de testemunhas e da vítima, funcionária de um posto de combustível. Através dessas diligências, constatou-se que um veículo de cor branca havia deixado um dos criminosos nas proximidades do local do crime.

Uma equipe de investigação conseguiu identificar o carro utilizado na ação criminosa, chegando ao proprietário, que teve participação direta no roubo. Foi representada pela prisão do autor, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do autor, cumprido durante a quinta-feira.

'Piroca', também possui antecedentes criminais, sendo um dos autores do assalto a banco ocorrido em 2013, na cidade de Antônio João, em uma ação que ficou conhecida como “Novo Cangaço”.

A equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã continua com as investigações para prender o restante do grupo criminoso.

