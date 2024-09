Armado, bandido roubou mais de R$ 23 mil durante assalto em banco de Ponta Porã

Os assaltantes levaram R$ 23,6 mil, que estava em malote roubado na frente do Banco Sicredi em Ponta Porã. O crime aconteceu durante o final da manhã desta segunda-feira (2).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o malote com o valor pertencia a um posto de combustíveis da região. Hoje, uma mulher, de 32 anos, estava responsável por fazer o deposito do dinheiro no banco e saiu do estabelecimento por volta das 10h40.

Ela estava acompanhada do motorista do posto, de 38 anos, para poder fazer o transporte do dinheiro até a instituição financeira. Porém, ao chegar no local, os dois foram abordados por um bandido armado.

Ao anunciar o roubo, já pedindo pelo malote de dinheiro que estava no coloca da mulher, ele passou a fazer ameaças. Depois de conseguir o dinheiro, o homem correu para uma moto que estava estacionada nas proximidades e fugiu.

O autor estava usando jaqueta preta, calça jeans e boné. Além disso, tinha cabelos grisalhos e estatura baixa.

As equipes da 1° Delegacia de Ponta Porã estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Os policiais visitaram comércios da região, para pegar imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação.

O caso foi registrado como roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

