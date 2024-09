JD1TV: Câmera de segurança flagrou assalto em 'porta de banco' em Ponta Porã

A câmera de segurança de um estabelecimento filmou o assalto que aconteceu na frente de um banco em Ponta Porã. O crime aconteceu durante a manhã de segunda-feira (2).

Conforme as imagens, é possível ver o veículo em que dois funcionários de um posto de combustível estavam. Depois de estacionar na frente do banco, o motorista de 38 anos, sai do carro ‘sem perceber’ a aproximação do autor.

Enquanto isso, a passageira de 32 anos, que estava responsável pelo malote de dinheiro, é abordada pelo assaltante, que logo mostra a arma para ela. Depois disso, o autor sai do local, monta em uma moto e vai embora.

A ação durou menos de 40 segundos. Para a Polícia Civil, os funcionários teriam ditos que o autor chegou a fazer ameaças, enquanto exigia a entrega do malote.

O homem fugiu do local levando R$ 23,6 mil. O caso foi registrado como roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, e está sendo investigado pelas autoridades.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também