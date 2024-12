Jovem desaparece no rio Aquidauana ao tentar alcançar cachoeira em Terenos

Jovem, de 19 anos, identificado apenas como Kenedy, desapareceu nas águas do rio Aquidauana, em Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande, enquanto tentava alcançar uma cachoeira a nado na tarde desta quinta-feira (5). Ele estava acompanhado de dois amigos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima e os amigos estavam em uma chácara e avistaram uma cachoeira do outro lado da margem do rio. Eles decidiram ir até o local e para isso precisavam atravessar o rio Aquidauana.

Porém, Kenedy começou a ter dificuldades para atravessar, enquanto os dois amigos seguiam na jornada. Em determinado momento, os jovens alcançaram a margem para chegar até a cachoeira, mas a vítima não teve o mesmo êxito e ao tentar retornar para a margem inicial, afundou e desapareceu na correnteza.

Os amigos rapidamente chamaram a responsável pela chácara, que acionou o Corpo de Bombeiros de Campo Grande e posteriormente ligou para a família dos jovens. A Polícia Civil também foi acionada.

As buscas se iniciaram ainda pela tarde de quinta, mas foram pausadas durante a noite e por conta da forte correnteza das águas do rio Aquidauana. O trabalho persiste durante essa sexta-feira (6).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

