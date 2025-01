Mãe morre e filha são socorridas em acidente entre carros na BR-060, em Sidrolândia

Cristialine Marucy da Silva, de 42 anos, passageira de um Volkswagen Gol, morreu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo outro veículo de passeio, um Fiat Uno, no início da noite desta quinta-feira (16), na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande.

A condutora do Uno sobreviveu ao acidente e foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande. Por outro lado, a filha de Cristialine, que dirigia o Gol, identificada como Maria Eduarda Silva Almeida, de 19 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia.

Segundo informações do site Noticidade, o veículo com mãe e filha seguia de Campo Grande para Sidrolândia e o Fiat Uno seguia no sentido contrário, rumo a capital sul-mato-grossense.

Em determinado momento, no trecho conhecido como 'reta do piana', houve a colisão frontal entre os veículos. O motivo do acidente ainda está sendo investigado pelas autoridades, principalmente a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que esteve no local do acidente.

A Polícia Civil de Sidrolândia e a Polícia Científica de Campo Grande estiveram na rodovia para os levantamentos de praxe.

