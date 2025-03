MinistÃ©rio PÃºblico fiscaliza frota de Ã´nibus escolar em SÃ£o Gabriel do Oeste

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou um procedimento administrativo para monitorar a frota de veículos destinados ao transporte escolar no município de São Gabriel do Oeste.

A promotora de Justiça Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo abriu o processo, registrado sob o número 09.2025.00002385-4, com o objetivo de acompanhar as vistorias nos veículos que realizam o transporte escolar no ano de 2025.

A promotora solicitou, por meio de ofício, que a Secretaria de Educação do Município envie, no prazo de 10 dias úteis, a lista dos veículos utilizados para o transporte escolar no primeiro semestre de 2025, junto com a documentação que comprove a regularização desses veículos.

