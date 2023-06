Motociclista morre após bater em caminhonete estacionada em São Gabriel do Oeste

Camila Aparecida Mateus, de 32 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (2) em um acidente de trânsito após colidir sua motocicleta na traseira de uma caminhonete estacionada, na Avenida Dom Pedro I, em São Gabriel do Oeste - a 139 quilômetros de Campo Grande.

A mulher estava indo para seu trabalho, quando houve o acidente. Ela faleceu no local, ao lado do Parque Ecológico Águas do Guarani, sem ter chance de ser socorrida pelas equipes de resgate da cidade.

Segundo o site Idest, uma das possíveis causas do acidente foi a falta de visibilidade, pois no momento do acidente, o sol estava posicionado na direção dos motoristas e motociclistas que trafegam naquela faixa da avenida.

A motociclista teria batido violentamente contra o veículo e não resistindo aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros até chegou a ser acionado para tentar salvar a vítima.

A Polícia Civil, Polícia Militar e a Perícia Científica estiveram pelo local trabalhando na ocorrência.

