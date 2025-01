MPF investiga abandono de animais no Campus do IFMS em Três Lagoas

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul iniciou uma investigação para monitorar as ações da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses em relação ao abandono de animais no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Três Lagoas. A denúncia que motivou o procedimento foi formalizada pela própria instituição, alertando para os problemas causados pelo abandono de animais no local.

A investigação, comandada pelo Procurador da República Alexandre Aparizi, foi iniciada a partir da Notícia de Fato nº 1.21.002.000278/2024-67. O MPF busca entender as providências que estão sendo adotadas para solucionar a situação e evitar maiores transtornos à comunidade acadêmica e ao bem-estar dos animais.

Para garantir a apuração, o procurador determinou o sobrestamento do caso por 45 dias, aguardando respostas da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses. Caso segue sendo monitorado.

