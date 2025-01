MPMS quer ação da Prefeitura para reparar danos ambientais em Deodápolis

Foi instaurado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) um procedimento administrativo para monitorar a reparação dos danos ambientais causados no entorno da ponte do Córrego Foleado, em Deodápolis. A medida segue após o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitir o Auto de Infração nº 012859/2023, relacionado a danos provocados por intervenções da Prefeitura Municipal.

Segundo relatório do Imasul, os danos resultaram de ações realizadas após a queda da ponte, ocorrida em março de 2016. Na tentativa de restaurar o trajeto próximo à MS-145, a Prefeitura suprimiu 15 árvores ao longo de 190 metros, causando impactos ambientais. Como consequência, o Imasul aplicou uma multa de R$ 9 mil e encaminhou o caso ao MPMS.

A Promotoria de Justiça solicitou informações ao Imasul sobre o andamento do processo administrativo e exigiu esclarecimentos da Prefeitura Municipal sobre as ações tomadas, com prazo de 30 dias para resposta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também