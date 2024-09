Mulher denuncia que amiga foi estuprada e é mantida em cárcere pelo marido em Maracaju

Mulher, que não teve a idade revelada, procurou a delegacia de Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta quinta-feira (5) para denunciar que a amiga, de 20 anos, está sendo mantida em cárcere privado, foi agredida e estuprada pelo marido, de 18 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher explicou para os policiais que mora na mesma casa em que o casal está, onde também tem a filha deles, de apenas 2 meses. Que no final da noite de quarta-feira (4), a testemunha ouviu os dois conversarem e achou tudo normal.

Porém, na manhã de quinta-feira, olhou para a vítima e percebeu que estava machucada e com hematomas, principalmente na região do rosto. Ao explicar a situação, a vítima disse que foi violentada pelo marido, tendo sofrido abuso sexual e foi agredida fisicamente.

Preocupada com a situação, a mulher tentou sair com a vítima da residência, mas foi impedida pelo suspeito. Ela tentou convencer que a ideia era levar a amiga até a casa da mãe para buscar água, porém, não houve acordo com o marido da vítima.

Dessa forma, a amiga procurou a delegacia e apresentou a denúncia. Ela ainda citou que o suspeito tem uma arma de fogo guardada no guarda-roupa.

O caso foi registrado como lesão corporal se praticado contra mulher e sequestro e cárcere privado.

