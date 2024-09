Mulher é arrastada pelo cabelo, leva tapas no rosto e marido é preso em Brasilândia

Mulher, de 43 anos, foi arrastada pelo cabelo, agredida com tapas no rosto e ainda viu o marido, de 40 anos, jogar todas as roupas dela na rua, durante a sexta-feira (27), em Brasilândia. O suspeito e agressor foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Informações apontam que durante a madrugada, o indivíduo acendeu a luz do quarto e começou a gritar enquanto a vítima estava dormindo.

Segundo a Polícia Civil, apesar de gritar para o autor parar, ele a agarrou pelos cabelos e desferiu vários tapas em seu rosto, enquanto a ameaçava, dizendo que iria mandar pessoas agredi-la na rua. Além das agressões físicas, o autor a insultou com ofensas verbais.

A vítima conseguiu se desvencilhar do marido e saiu para pedir ajuda. O autor começou a jogar as roupas da vítima na rua. A mulher foi até a Delegacia para formalizar a denúncia e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor pelos crimes e solicitar medidas protetivas.

Desta forma, o delegado e os investigadores foram até o imóvel e constataram o autor jogando os pertences da vítima na rua, sendo preso em flagrante.

O indivíduo estava de monitoração eletrônica pelo crime de tráfico de drogas.

