Mulher é internada após ser brutalmente espancada pelo marido em Rio Brilhante

Mulher, de 49 anos, precisou ser internada no Hospital de Rio Brilhante, após ser brutalmente agredida pelo companheiro, de 39 anos, em decorrência de uma crise de ciúmes. Ele foi preso em flagrante dentro da residência do casal, no bairro Progresso.

Informações do site Rio Brilhante em Tempo Real apontam que a Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que aguardava na porta de casa, com a roupa toda ensanguentada.

Devido a situação, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros. Enquanto aguardavam a chegada da viatura, ela explicou que estava bebendo com o marido, mas devido a ciúmes, passou a agredi-la de forma violenta com socos e chutes.

Além disso, o homem ainda arremessou um copo que atingiu o rosto da mulher, causando um ferimento na testa. O Corpo de Bombeiros compareceu e socorreu a vítima, encaminhando ela até a unidade hospitalar da cidade.

Já o suspeito, foi detido em flagrante e autuado por lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

