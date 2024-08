Mulher que roubou celular e matou homem com facadas é presa em Nova Andradina

A foragida da Justiça, Edilaine dos Anjos da Silva Oliveira, de 33 anos, foi presa durante uma ação do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (6), no bairro Durval Andrade Filho. Ela estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio cometido em 2011 contra Francisco Ferreira Lima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher quebrou a tornozeleira eletrônica, já que estava no regime semiaberto por regressão de pena, mas com medidas cautelares. Em diligências e sabendo da existência do mandado, a polícia encontrou a foragida próximo ao Hospital Regional e tentou se esconder na unidade hospitalar.

Sobre o crime, Edilaine roubou o celular de 'Chico Boiadeiro' e armada com uma faca e um pedaço de madeira, desferiu golpes contra ele, atingindo a cabeça e o peito, provocando a morte da vítima.

O crime aconteceu após ela e uma comparsa estarem bebendo com a vítima, quando em determinado momento, o homem teria perguntado sobre um programa sexual, que foi aceito pelas mulheres. Ambas receberam R$ 100 de Boiadeiro.

Elas usaram o dinheiro para comprar droga e retornaram para pedir mais dinheiro, quando Francisco cedeu mais R$ 50, mas Edilaine estava armada e com isso, atacou a vítima, roubando o celular e a carteira com mais de R$ 500.

Edilaine já tinha passagem na polícia por homicídio quando era adolescente. Sobre a pena do latrocínio, ela estava condenada a 20 anos de cadeia.

