Projeto de revitalização na Av. José Roberto Teixeira é finalizado em Dourados

A conclusão das obras de duplicação da Avenida José Roberto Teixeira no município de Dourados está prestes a se tornar um marco transformador para os bairros Jardim Flórida I e II. Com um investimento de mais de R$ 4,3 milhões, a nova avenida melhora a infraestrutura da região.

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que acompanhou de perto o desenvolvimento da obra, sublinhou o impacto positivo que ela já está causando na comunidade. "Essa avenida é mais do que um projeto de infraestrutura; é uma promessa cumprida que está trazendo dignidade e qualidade de vida para os moradores. Ver o progresso acontecendo é gratificante e reafirma o compromisso do governo do estado com o desenvolvimento de Dourados", afirma Barbosinha.

A obra, que se estende por aproximadamente 900 metros e inclui uma ciclovia pavimentada.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo, responsável pela supervisão das obras por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), destacou o empenho do Governo de Mato Grosso do Sul em entregar uma via segura e moderna para a população.

"A duplicação da Avenida José Roberto Teixeira é um exemplo claro de como a infraestrutura pode transformar realidades. Esta obra não apenas melhora o trânsito, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e social da região. Estamos investindo no futuro de Dourados. O Governo tem sido um grande parceiro do município garantindo que os moradores tenham acesso a uma infraestrutura de qualidade e mais oportunidades de crescimento. É uma determinação do governador Eduardo Riedel que temos seguido à risca. Quando a cidades crescem, todo o Estado cresce junto", disse Peluffo.

Os mais de 570 dias de trabalho na Avenida José Roberto Teixeira também incluíram a instalação de 906 metros de drenagem para captação de águas pluviais e a construção de 34 bocas-de-lobo, garantindo uma infraestrutura preparada para enfrentar as condições climáticas da região.

Além disso, a nova sinalização viária, que será completada pelo município, e a construção de uma faixa de pedestres elevada em frente à Escola Municipal Professora Avani Cargnelutti Fehlauer, reforçam o compromisso com a segurança e a acessibilidade, atendendo a uma antiga demanda da comunidade escolar.

Com a finalização dessa obra, a expectativa é que a região Oeste de Dourados continue a se desenvolver, atraindo novos investimentos e oferecendo uma melhor qualidade de vida para seus habitantes.

Com informações do Gov MS

JD1 Notícias

