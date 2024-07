Radialista perde controle de moto em quebra-mola e morre em acidente em Água Clara

O radialista Renato Munhoz, mais conhecido como 'Renato Cabelo', morreu em decorrência de um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5), na Avenida Júlia Maia, a BR-262, em Água Clara - a 190 quilômetros de Campo Grande. Ele perdeu o controle da moto após passar por um quebra-mola e acertar um pilar de concreto.

Munhoz também trabalhava como locutor de um supermercado, onde era bastante conhecido e considerado uma figura muito conhecida pela população da cidade.

Informações do site Diário Popular, apontam que o homem seguia em sua motocicleta pela avenida e ao passar por um quebra-mola, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um pilar de concreto, não resistindo ao impacto e morrendo praticamente na hora.

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para atender a ocorrência e não há informações se houve outro veículo envolvido.

A prefeita Gerolina da Silva Alves manifestou luto nas redes sociais e emitiu uma nota de pesar sobre o ocorrido.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso grande amigo Renato Munhoz, popularmente conhecido como “Renato Cabelo”. Renato foi um dos maiores nomes da comunicação Água-Clarense e um grande símbolo de recomeços diante as dificuldades da vida. Assim, sorrindo, é como queremos lembrá-lo. Manifesto meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos e que Deus conforte o coração todos".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também