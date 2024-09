Sobrinho de prefeito de Batayporã morre em grave acidente na BR-163, em Caarapó

Felipe Alves da Roz, de 24 anos, morreu em um grave acidente entre carros na noite desta sexta-feira (6) na BR-163, no trecho que compreende Caarapó e Juti. Ele era sobrinho do atual prefeito de Batayporã, Germino Roz.

Segundo informações sobre o caso, o jovem seguia pela rodovia com intuito de chegar até Itaquirai, mas por motivos a serem esclarecidos, acabou colidindo contra um Fiat Uno, onde estavam três pessoas da mesma família.

A colisão fez com que os carros batessem em uma árvore.

Com a força do impacto, Felipe morreu na hora. Já os ocupantes do Uno foram socorridos para uma unidade hospitalar em Caarapó.

Atualmente, Felipe Roz morava em Ponta Porã onde trabalhava e ficava com os pais. O corpo foi transladado para Batayporã.

