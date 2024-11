Surpresa! Mulher encontra tamanduá na garagem de casa em Paranaíba; veja

Normalmente as pessoas encontram cobras ou sapos no quintal de casa, quando se mora no interior. No entanto, dessa vez, foi mais além. Isso porque uma moradora de Paranaíba, cidade distante 420 quilômetros da Capital, encontrou um tamanduá no quintal de sua casa.

O animal estava na garagem de uma residência, localizada na Rua Bento Ferreira de Morais, no bairro Santo Antônio. A surpresa aconteceu nessa quinta-feira (7), por volta das 16h30.

Apesar do susto inicial ao encontrar o animal silvestre dentro de casa ao voltar do trabalho, a situação foi resolvida com a ajuda do Corpo de Bombeiros. A equipe realizou a remoção do tamanduá para uma área apropriada.

Confira o resgate abaixo:

JD1 Notícias

