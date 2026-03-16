Tio-avÃ´ Ã© condenado a mais de 16 anos de prisÃ£o por estupro de menina em BatayporÃ£

A Justiça de Batayporã condenou um homem a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menor de idade. Conforme apurado pela reportagem, o réu era tio-avô da vítima.

Após o crime, a vítima passou a apresentar mudanças de comportamento, conforme relatado pela mãe durante o processo, que corre na Justiça desde 2022. Entre as alterações estão irritabilidade, autoagressão e necessidade de acompanhamento psicológico.

O réu pode recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto e não houve decretação de prisão preventiva no momento da condenação. A Justiça também fixou o valor da indenização à vítima em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m