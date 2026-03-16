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Tio-avÃ´ Ã© condenado a mais de 16 anos de prisÃ£o por estupro de menina em BatayporÃ£

ApÃ³s o crime, a vÃ­tima passou a apresentar mudanÃ§as de comportamento, conforme relatado pela mÃ£e durante o processo, que corre na JustiÃ§a desde 2022

16 marÃ§o 2026 - 13h23VinÃ­cius Santos
Menina sofria violência sexual - Menina sofria violÃªncia sexual -   (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)

A Justiça de Batayporã condenou um homem a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menor de idade. Conforme apurado pela reportagem, o réu era tio-avô da vítima.

Após o crime, a vítima passou a apresentar mudanças de comportamento, conforme relatado pela mãe durante o processo, que corre na Justiça desde 2022. Entre as alterações estão irritabilidade, autoagressão e necessidade de acompanhamento psicológico.

O réu pode recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto e não houve decretação de prisão preventiva no momento da condenação. A Justiça também fixou o valor da indenização à vítima em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção.

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