Venezuelano que teve perna decepada em acidente morre em Dourados

O venezuelano Elvis Felipe Bastardo Padilia, de 42 anos, morreu no final da noite desta quarta-feira (3), após não resistir aos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava em uma moto, acompanhado do colega também venezuelano Reinaldo Rafael González Gamardo, de 27 anos, quando foram atropelados por um carro, conduzido por uma mulher, que não teve a identificação revelada. O acidente aconteceu no Travessão do Castelo.

Segundo o site Ligado na Notícia, eles foram socorridos por viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e encaminhados em estado gravíssimos para o Hospital da Vida.

Ainda conforme o site, Elvis teria sofrido fraturas exposta em uma das pernas, enquanto a outra foi praticamente decepada.

Ele chegou a ser internado, mas não resistiu e morreu por volta das 21h40. O colega, Rafael, continua internado em estado gravíssimo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

