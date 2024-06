Acertaram de novo: Os Simpsons 'previu' que peixe com três olhos seria encontrado

Mais uma previsão da série Os Simpsons viralizou nas redes sociais nesta semana. Internautas indicaram que a animação, famosa por “prever” o futuro, adiantou a chegada de um peixe de três olhos.

De acordo com o Daily Mirror, um peixe fisgado na Groenlândia tinha exatos três olhos. A foto, postada na rede social Reddit, traz na legenda: “Bacalhau de três olhos capturado na costa da Groenlândia”.

Acontece que um episódio da segunda temporada de Os Simpsons, intitulado Dois carros em cada garagem e Três olhos em cada peixe, traz Marge Simpson cozinhando um peixe para o chefe do marido.

Sr. Burns, chefe de Homer, fica impressionado com a aparência do animal, que tem três olhos. O motivo da mudança física seria a poluição causada pela usina nuclear do magnata.

