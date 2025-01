Acidente com teleférico na Espanha deixa pessoas gravemente feridas

Um acidente envolvendo um teleférico na manhã deste sábado (18), em uma estação de esqui de Astún, na região de Aragão, na Espanha, terminou com trinta pessoas feridas, quatro em estado grave. As informações são do g1.

Segundo o diretor de emergências da região de Aragão, Miguel Ángel Clavero, o acidente aparentemente foi causado por “uma falha na polia de retorno de um dos teleféricos”. “Isso fez com que o cabo perdesse tensão, fazendo com que algumas cadeiras caíssem e outras ficassem penduradas”, explicou à emissora pública TVE.

Os serviços de emergência local informaram que das quatro pessoas em estado grave, outras seis foram levados ao hospital, e as 20 demais “receberam alta no local”.

Jorge Azcón, o presidente da região de Aragão, este na estação de esqui e afirmou que todas as pessoas que ficaram penduradas no teleférico foram resgatadas, e que uma mulher em situação mais crítica foi resgatada de helicóptero para um hospital.

Um total de cinco helicópteros e quinze ambulâncias foram acionadas para resgatar as vítimas, e os serviços de emergência informaram que um hospital de campanha foi montado no local.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também