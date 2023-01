Acusada de matar criança de 11 anos, menina de 14 é presa

Presa, uma adolescente de 14 anos é acusada de matar a tiros um menino de 11 anos. O caso aconteceu nos Estados Unidos, no estado do Texas após a jovem realizar disparos de arma de fogo durante uma briga em um estacionamento com outra adolescente.

A vítima assistia a confusão quando foi atingido por acidente pela autora que portava uma arma e atirou na direção da jovem com quem brigava. O menino foi transportado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A garota fugiu do local onde aconteceu a briga, mas depois foi encontrada pela polícia em um complexo de apartamentos.

A suspeita dos disparos está sob custódia do Estado, em um centro de detenção juvenil, a arma usada também foi recuperada. As investigações continuam.

A mãe, Vashunte Settles, identificou o garoto como De’Evan McFall e afirmou que ele morreu na frente dela. “Nunca vou superar isso”, afirmou. “Espero que a morte do meu filho não seja em vão e salve o filho de outra pessoa”, disse Settles.

