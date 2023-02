Adolescente precisa tomar um litro de laxante após bola ficar presa em seu ânus

Um adolescente australiano de 14 anos precisou ser hospitalizado após uma bola de golfe ficar presa em seu intestino depois que ele resolveu inserir o objeto em seu ânus. O caso foi divulgado na revista Case Reports in Surgery.

Segundo a publicação, ao perceber que não seria capaz de expelir o objeto sozinho, o jovem contou a situação para sua mão, que o levou para o pronto-socorro mais próximo.

No local, foi feito um raio-x que mostrou que o objeto já havia chegado ao cólon sigmoide do adolescente, a última parte do intestino grosso, que se conecta ao reto.

Os médicos então tentaram remover a bola com o uso de seis dispositivos diferentes, como uma ventosa, rede médica, pinça e um cateter de balão, mas após duas horas, não obtiveram sucesso na retirada.

A equipe então resolveu por aguardar que a bola saísse sozinha, porém, após 24 horas outro raio-x foi feito e mostrou que o objeto continuava alojado no mesmo local.

Os médicos, sabendo que a família não desejava que o adolescente passasse por mais tentativas de remoção física da bola, optaram por dar ao jovem uma grande quantidade de laxantes, e após um litro, a bola foi expelida para fora do corpo do jovem.

O jovem recebeu alta no mesmo dia que tomou os laxantes e foi aconselhado a não inserir outros objetos no ânus no futuro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também