Adolescentes acabam hospitalizados após misturarem "droga zumbi" em vape

Cinco adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram hospitalizados, com um entrando em coma, em Londres, no Reino Unido, após eles misturarem “maconha sintética”, droga conhecida também como “droga zumbi”, com o fluido de cigarros eletrônicos.

Segundo as autoridades da cidade de Eltham, onde o caso ocorreu, o serviço de emergência foi acionado após os jovens apresentarem sintomas com vômitos, confusão mental e nível reduzido de consciência. O caso aconteceu em 29 de janeiro, porém, só se tornou público neste domingo (11).

Devido ao quadro clínico, um dos adolescentes precisou ser colocado em coma induzido. Apesar disso, todos os jovens se recuperaram e receberam alta hospitalar.

A droga utilizada pelos jovens, conhecida também como K2, K9 ou spice, é uma mistura de ervas e produtos químicos que tentam imitam os efeitos da canábis. No entanto, alguns usuários apresentam efeitos adversos como tonturas, dificuldade para respirar, dores no peito, palpitações cardíacas e convulsões.

Em alguns casos ela pode causar paranoia, pensamentos suicidas e psicose, rendendo à substância o nome de “droga zumbi”.

