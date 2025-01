Em Washington, 28 corpos são retirados de destroços de avião que levava patinadores

Saiba Mais Internacional JD1TV: Avião com 64 pessoas colide com helicóptero em Washington

Equipes de resgate confirmaram a retirada de 28 corpos em meio aos destroços da aeronave da American Airlines, que colidiu com um helicóptero na noite de quarta-feira (29), próximo ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washingtone caiu no Rio Potomac.

A aeronave transportava 60 passageiros e 4 tripulantes, conforme a Patinação Artística dos EUA, órgão regulador da modalidade no país, haviam vários patinadores artísticos dos Estados Unidos e da Rússia.

Os campeões mundiais russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam no avião da American Airlines, segundo a agência estatal russa TAAS.



De acordo com o órgão, a aeronave levava atletas, treinadores e familiares que estavam retornando do Campo de Desenvolvimento Nacional realizado em conjunto com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA no Kansas.

“Estamos devastados por esta tragédia indescritível e temos as famílias das vítimas nos nossos corações”, afirmou num comunicado.



Inna Volyanskaya, uma ex-patinadora que competiu pela União Soviética, também estaria a bordo, disse a TASS. Ela é treinadora do clube de patinação artística de Washington, segundo seu site oficial.

De acordo com as autoridades americanas, não há sobreviventes do acidente. Equipes federais e locais atuam nas buscas pelos corpos.

Acidente

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação disse que o acidente entre o avião da American Airlines e o helicóptero ocupado por três militares, aconteceu enquanto a aeronave se aproximava da pista. Todas as decolagens e pousos foram interrompidos enquanto a equipe de emergência atuava no acidente com a aeronave.

O avião era o voo 5342 da American Airlines e era um jato regional PSA Airlines Bombardier CRJ700. Ele partiu de Wichita, Kansas, na quarta-feira.

O National Transportation Safety Board está liderando a investigação, junto com a FAA.

