Alemanha legaliza o uso recreativo da maconha

O parlamento da Alemanha aprovou, nesta sexta-feira (23), a legalização do uso recreativo e cultivo não-comercial da maconha. O projeto descarta, inicialmente, a venda controlada da cannabis em lojas.

Com a lei já aprovada, a partir de 1º de abril, maiores de 18 anos poderão portar até 25 gramas de maconha, uma quantidade equivalente a, segundo estimativas do governo alemão, entre 50 e 100 baseados, além de poderem cultivar até três plantas para consumo próprio e armazenar até 50 gramas da erva seca dentro de casa.

Os planos do governo inicialmente previam a venda da erva em lojas licenciadas, porém, o projeto apresentado pelo ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, não abordou essa possibilidade.

