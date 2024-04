Alemãs comemoram a legalização da maconha no centro de Berlim

Carla Andréa, com CNN

Na Alemanha, uma multidão se reuniu durante a noite desta segunda - feira (01) – o horário do país está há seis horas à frente do de Mato Grosso do Sul - para celebrar a legalização da maconha, que passou a valer a partir de hoje.

No ato, houve música e dança no Portão de Brandemburgo, no centro de Berlim, onde os participantes agitaram cartazes e sopraram fumaça para o ar.

No mês passado, a Câmara Baixa do parlamento alemão votou a favor da legalização parcial do uso recreativo da maconha, após um debate nacional sobre os prós e os contras de permitir um acesso mais fácil à droga.

Saiba Mais Internacional Alemanha legaliza uso recreativo de maconha

De acordo com a nova legislação, os adultos podem possuir pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. Eles podem cultivar até três plantas para consumo privado e estão autorizados a possuir 50g de cada vez em casa e 25g em público. Mas a droga continua proibida para menores de 18 anos.

A partir de 1º de julho, a cannabis estará disponível em clubes licenciados sem fins lucrativos, com no máximo 500 membros, na qual todos deverão ser adultos. Somente os membros desses lugares terão permissão para consumir sua produção.

A medida torna a Alemanha o terceiro país da Europa a legalizar a maconha para o uso recreativo, retirando a cannabis da lista oficial de substâncias proibidas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Alemanha legaliza uso recreativo de maconha

Deixe seu Comentário

Leia Também