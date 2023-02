Aluno espanca e ameaça matar professora após ela tomar videogame durante aula

Um adolescente de 17 anos foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, após ele espancar uma professora, até ela ficar inconsciente, por ela ter retirado seu videogame que estava sendo utilizado por ele dentro da sala de aula. As informações são do TNOnline.

As câmeras de segurança da Matanzas High School flagraram o momento do espancamento, que ocorreu em um dos corredores da escola e só foi encerrado após seguranças chegarem e renderem o jovem.

Em vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver que o estudante continua agredindo a professora mesmo com ela inconsciente. O adolescente ainda cuspiu na vítima e ameaçou matá-la.

Segundo fontes da escola, o jovem tem necessidades especiais.

O adolescente foi encaminhado para uma instituição para menores delinquentes para ser processado por agressão qualificada. O estado de saúde da educadora não foi divulgado pela instituição de ensino.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também