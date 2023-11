Após acordo, Hamas liberta 13 reféns

Sarah Chaves, com informações da CNN

Uma trégua possibilitou que o Hamas libertasse nesta sexta-feira (24), seus 13 reféns, em troca, o governo israelense deve soltar, ainda hoje, prisioneiros palestinos assim que for informado que os reféns estão bem, segundo o gabinete do primeiro-ministro de Israel.

Entre as pessoas libertadas pelo Hamas estão mulheres e crianças que foram levadas pelos militantes do grupo no ataque de 7 de outubro, quando o território israelense foi invadido e mais de 1.400 pessoas foram mortas.



O grupo libertado nesta sexta-feira (24) já está em solo egípcio. A expectativa é que eles cheguem ao território israelense nas próximas horas. A medida ocorre em meio a um acordo entre Israel e Hamas, que prevê uma trégua de quatro dias nos combates, em Gaza.

O grupo libertado foi entregue a agentes da Cruz Vermelha. Os nomes dos reféns não foram divulgados até o momento.

Ao todo, a expectativa é que 50 reféns poderão se reunir com suas famílias nos próximos dias. O governo de Israel acredita que 240 pessoas de diversas nacionalidades estavam sob o poder do Hamas desde 7 de outubro.

Até o momento, só quatro pessoas tinham sido libertadas: duas mulheres americanas e duas mulheres israelenses. Essa é a primeira vez, depois de 48 dias de conflito, que a guerra no Oriente Médio vive uma pausa.

Responsáveis pela cobertura do conflito, qquipes da CNN observaram que a trégua entrou em vigor nesta sexta (24), por volta das 2 da manhã (Horário de Brasília).

