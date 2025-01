Após adiar cessar-fogo, gabinete de Netanyahu confirma acordo para liberar reféns

Sarah Chaves, com informações da CNN

Depois de suspender a votação sobre o cessar-fogo com o Hamas, na manhã de quinta-feira (16), o gabinete do primeiro-ministro israelense confirmou que um acordo foi fechado com o Hamas para libertar os reféns mantidos em Gaza

Mais cedo nesta quinta-feira (16), o premiê Benjamin Netanyahu disse que não comentaria até que todos os detalhes fossem finalizados.

O acordo, anunciado pelos mediadores Qatar, Estados Unidos e Egito na quarta-feira (15), estabelecia uma pausa nos combates em Gaza e levaria à libertação gradual de reféns e prisioneiros palestinos.

Uma reunião sobre o acordo foi convocada nesta sexta-feira (17) no gabinete de segurança de Israel. Após as deliberações, o governo também deve fazer uma votação para a aprovação do tratado.

“O Estado de Israel está comprometido em atingir todos os objetivos da guerra, incluindo o retorno de todos os nossos reféns — vivos e mortos”

Conflito na Faixa de Gaza

Os conflitos com ataques aéreos tiveram início após o Hamas ter invadido o país e matado 1.200 pessoas, em outubro de 2023, segundo contagens israelenses

O Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina.

