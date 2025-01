Após ameaças de Trump, líderes europeus dão apoio à soberania da Groenlândia

Diversos líderes da Europa estão dando apoio à Dinamarca para manter a Groenlândia após o aumento das ameaças de Donald Trump sobre anexar, com o uso de força militar, o território autônomo aos Estados Unidos.

A Groenlândia, que é uma região autônoma que faz parte do território da Dinamarca, vem sendo alvo de Trump desde antes dele assumir a Casa Branca, ameaçando tomar o controle da ilha alegando uma questão de “segurança nacional”.

O apoio das autoridades europeias teve início nesta terça-feira (28/1), durante a viagem da premiê da Dinamarca, Mette Frederiksen, pelo continente. A viagem começou pela Alemanha, onde ela se reuniu com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Em seguida, Frederiksen seguiu para a França e Bélgica, para reuniões com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Nas reuniões, a dinamarquesa reforçou cooperação entre países da Europa, e em manter o continente forte após as recentes mudanças na geopolítica mundial.

