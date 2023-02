Após EUA derrubar OVNI, novos incidentes são relatados

Durante os últimos dias, os Estados Unidos estiveram em evidência pela ação contínua de derrubada de três possíveis OVNIs em seu espaço aéreo. O último incidente relatado pelas forças de segurança aconteceu no domingo (12), na região do Lago Huron, próximo à fronteira com o Canadá.

Em comunicado oficial, um representante do Pentágono afirmou que o objeto foi abatido às 14h42 deste domingo por um caça F-16, a uma altitude de 6.100 metros, por ordens do presidente norte-americano, Joe Biden. Um oficial das Forças Armadas disse, em condição de anonimato, que o objeto tinha uma estrutura octogonal, que tinha cordas penduradas e que aparentemente não carregava nenhuma carga.

De acordo com o porta-voz, embora não representasse uma ameaça militar, o objeto poderia ter potencialmente interferido no tráfego aéreo local e poderia ter atividades de vigilância, conforme informações do G1.

No entanto, esse tipo de incidentes aéreos não foram relatados apenas nos Estados Unidos.

Também no domingo, a China informou que identificou um objeto voador não identificado próximo à cidade de Rizhao, na costa leste.

Pelos lados sul-americanos, o Uruguai comunicou que imagens de luzes atípicas no céu das Termas de Almirón foram avistadas e que uma divisão de investigação já foi acionada para apurar os fatos.

"Diante das denúncias recebidas sobre o avistamento de lampejos no céu em Termas de Almirón, departamento de Paysandú, foi ordenada a intervenção da CRIDOVNI (Comissão de Recepção e Investigação de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados)", afirmou a Força Aérea Uruguaia.

