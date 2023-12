Apreensões em MS desencadeiam Operação Dakovo contra tráfico de armas na América do Sul

Nesta terça-feira, 5, as forças de segurança do Brasil e do Paraguai desencadearam a "Operação Dakovo" para desmantelar uma organização internacional de tráfico de armas. A operação teve como alvo traficantes de armas que estavam facilitando o fornecimento de armamentos para facções criminosas atuantes nas regiões de fronteira entre os dois países.

A ação conjunta foi motivada por diversas apreensões realizadas no Brasil, incluindo flagrantes em Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira com o Paraguai. As investigações foram conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF) na Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e pela Polícia Federal da Bahia, através do Grupo de Investigações Sensíveis.

As apurações revelaram uma intricada rede de tráfico ilícito de armas de fogo da Europa para a América do Sul. Uma empresa sediada em Assunção, Paraguai, foi identificada como a responsável pela importação de milhares de pistolas, fuzis e munições de fabricantes europeus situados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia.

Essas armas eram posteriormente "esquentadas" no Paraguai, raspadas e revendidas a intermediários que atuavam na fronteira Brasil-Paraguai, visando atender as principais facções criminosas do Brasil.

As estimativas indicam que, desde o início das investigações, a empresa investigada importou aproximadamente 43.000 armas para o Paraguai, movimentando cerca de R$ 1,2 bilhão em três anos.

Ao longo desse período, foram realizadas 67 apreensões totalizando 659 armas, abrangendo 10 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará.

A execução da operação ficou a cargo da Polícia Federal no Estado da Bahia, em colaboração com o MPF e com a cooperação internacional da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e do Ministério Público do Paraguai.

Além disso, a Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições (FICTA), composta pela Homeland Security Investigations (HSI) e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), sob a supervisão do Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da PF, contribuiu para o sucesso da operação.

O processo está em andamento na 2ª Vara Federal de Salvador/BA, que emitiu 25 mandados de prisão preventiva, 06 ordens de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão em três países: Brasil, Paraguai e Estados Unidos.

No Brasil, os mandados foram cumpridos em diversos locais, incluindo Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Sorocaba/SP, Praia Grande/SP, São Bernardo do Campo/SP, Ponta Grossa/PR, Foz do Iguaçu/PR, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.

