Argentina, Chile, Equador, México e Peru são atingidos por terremotos

Uma sequência de terremotos atingiu a Argentina, Chile, Equador, México e Peru neste sábado (18), com os tremores chegando até magnitude 7 na escala de Richter em algumas localidades. As informações são do g1.

O tremor mais forte foi registrado no Peru, e segundo o Centro Sismológico Nacional peruano, um terremoto de magnitude 7 foi registrado às 12h12 no horário local, 14h12 no horário de Brasília, com o seu epicentro sendo a cidade de Tumbes, ao norte do país.

O que todos os países têm em comum é que eles fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de 40 mil quilômetros que é conhecida por uma alta incidência de terremotos, com 90% de todos os tremores globais ocorrendo nesta extensão.

