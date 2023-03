Argentina enfrenta apagÃ£o nacional em meio Ã  onda de calor

Pedro Molina, com informações do g1

Cerca de 40% das residências da Argentina estão enfrentando, em meio a uma onda de calor, um apagão após a usina nuclear Atucha I apresentar problemas de funcionamento. O corte no fornecimento de energia ocorreu por volta das 16h no horário de Brasília.

Segundo o jornal "La Nación", mais de 6 milhões de residências, de um total de 15,8 milhões de pessoas, estão sem energia elétrica em diversas regiões do país. Com a falta de energia, o sistema de distribuição de água potável também foi interrompido.

Autoridades argentinas afirmam que a origem do problema é um incêndio na linha de transmissão de 500 kV entre Campana e General Rodríguez, que além de afetar a usina, desencadearam várias falhas registradas no sistema interligado de energia do país.

O ministério da Energia informou à emissora Todo Noticias que trabalha para restabelecer o serviço, mas estima que a eletricidade só deve voltar por volta das 21h.

