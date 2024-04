Argentina envia pedido para se tornar parceira da OTAN

O ministro da Defesa da Argentina, Luis Petri, anunciou nesta quinta-feira (18) que entregou uma carta a aliança militar do Ocidente, pedindo para o país se tornar um parceiro global da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Manuel Adorni, porta-voz presidencial da Argentina, disse que a carta foi entregue pois caso a parceria aconteça, o país terá aumento nas capacidades militares e defensivas através de exercícios multinacionais e tecnologia avançada. E também passará a ter participação em debates e decisões estratégicas.

Com isso, a Argentina se juntaria a um grupo de países que já participam da aliança global, como Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão.

“Continuaremos trabalhando para recuperar ligações que nos permitam modernizar e treinar as nossas forças de acordo com os padrões da Otan”, disse Petri.

