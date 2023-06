Arqueólogos no Peru encontram múmia de 3 mil anos em Lima

Arqueólogos peruanos informaram nesta quinta-feira (15) que descobriram uma múmia de aproximadamente 3 mil anos em Lima, a mais recente descoberta no país andino datada dos tempos pré-hispânicos.

Inicialmente, estudantes da Universidade de San Marcos e pesquisadores encontraram restos de cabelo e o crânio da múmia em um pacote de algodão durante a escavação, antes de descobrir o restante da múmia.

A múmia provavelmente era da cultura manchay, que se desenvolveu nos vales de Lima entre 1.500 e 1.000 a.C., disse o arqueólogo Miguel Aguilar, e estava associada à construção de templos montados em forma de U que apontavam para o nascer do sol.

A pessoa "foi deixada ou oferecida (como sacrifício) durante a última fase da construção deste templo", disse Aguilar. "Ela tem aproximadamente 3 mil anos."

Arqueólogos desenterraram outros itens enterrados junto ao corpo, incluindo milho, folhas de coca e sementes, que eles acreditam que podem ter sido parte de uma oferenda.

* Com informações da Agência Brasil

