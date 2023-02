Assaltantes roubam vibradores banhados a ouro avaliados em R$ 88 mil

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

A marca de artigos eróticos espanhola Dreamlove anunciou, nesta sexta-feira (3), que sofreu um prejuízo de milhares de euros após um grupo de criminosos levarem, entre vários produtos, oito vibradores de luxo banhados a ouro 24 quilates.

Os artigos eróticos chegam a ser avaliados em R$ 88 mil, dependendo do tamanho e funcionalidade. Segundo a executiva de vendas da empresa, Idiared Aponte, os criminosos sabiam o que estavam fazendo.

“Eles se concentraram na seção da linha de luxo de vibradores premium, que incluía uma versão banhada em ouro, cujo valor de venda custa entre 15 e 16 mil euros (R$ 83 mil a R$ 88 mil)”, afirmou Aponte.

Além dos vibradores, cerca de 25 mil euros que estava em um cofre também foram roubados.

Apesar do roubo, um representante da marca explica que, dada a exclusividade dos produtos, isso pode se tornar um dificultador na hora de vender os produtos. “Não será fácil para os ladrões vendê-los”, comentou.

