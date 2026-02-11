Ataque a tiros em escola deixa 10 mortos no Canadá; suspeita é encontrada sem vida

Dez pessoas morreram após um ataque a tiros em uma escola secundária na cidade de Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica, oeste do Canadá, na terça-feira (10). Entre as vítimas está a suspeita, descrita pela polícia como uma mulher, que foi encontrada morta com indícios de ferimento autoinfligido.

Segundo a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), seis vítimas foram localizadas dentro da Tumbler Ridge Secondary School, duas em uma residência possivelmente ligada ao caso e uma morreu a caminho do hospital. Outras duas pessoas seguem internadas em estado grave, enquanto cerca de 25 receberam atendimento por ferimentos leves. A polícia informou que não há outros suspeitos nem risco adicional à população.

O alerta sobre um atirador ativo descrevia a suspeita como “uma mulher vestida com um vestido e cabelos castanhos”. O superintendente Ken Floyd confirmou posteriormente que a pessoa mencionada no aviso é a mesma encontrada morta na escola. As autoridades não divulgaram a idade das vítimas.

Tumbler Ridge é um município de aproximadamente 2,4 mil habitantes, localizado a cerca de 1.150 quilômetros de Vancouver. A escola atende cerca de 160 estudantes do 7º ao 12º ano. As aulas foram suspensas pelo restante da semana, e a direção informou que está oferecendo apoio à comunidade escolar.

Um estudante, Darian Quist, relatou à emissora pública CBC que estava em sala quando recebeu o alerta. “Trancamos as portas com mesas por mais de duas horas”, afirmou. Ele disse que só compreendeu a gravidade ao começar a receber imagens do ataque.

A pequena força policial local chegou ao colégio dois minutos após o chamado de emergência. Para a ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, Nina Krieger, a resposta rápida pode ter evitado mais vítimas.

O primeiro-ministro da província, David Eby, declarou que o episódio é o tipo de tragédia que “parece acontecer em outros lugares e não perto de casa”. Já o premiê canadense, Mark Carney, afirmou estar “devastado” e suspendeu viagem à Conferência de Segurança de Munique.

O ataque figura entre os mais letais da história recente do país. O Canadá possui legislação mais restritiva sobre armas de fogo que os Estados Unidos, exigindo licença para posse. Desde 2020, o governo federal implementou novas limitações a armas curtas e de assalto após o massacre na Nova Escócia, quando um homem matou 22 pessoas ao longo de 13 horas. O pior ataque em uma escola canadense ocorreu em 1989, na Escola Politécnica de Montreal, onde 14 estudantes foram assassinadas.

