Avião pega fogo durante pouso de emergência no Canadá

Um avião da Air Canada realizou um pouso de emergência na noite de sábado (28) no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield, no Canadá, após uma falha no trem de pouso. A aeronave, que estava em sua fase final de uma viagem de St. John's, na região leste do país, aterrissou sem o trem de pouso, provocando um incêndio ao deslizar pelo asfalto.

Apesar do susto, nenhuma das 73 pessoas a bordo ficou gravemente ferida ou morreu.

O acidente ocorreu por volta das 21h30 (hora local), e foi registrado por um dos passageiros, que filmou o momento em que a parte externa da aeronave tocou o solo, gerando labaredas e levantando uma espessa fumaça. Uma das asas da aeronave foi arrastada pelo asfalto durante o pouso, o que contribuiu para a intensificação do fogo.

A passageira Nikki Valentine descreveu à CBC (televisão canadense) que o avião inclinou cerca de 20 graus para a esquerda e balançou bastante, com fumaça entrando pelas janelas.

De acordo com Peter Fitzpatrick, porta-voz da Air Canada, a principal suspeita para o incidente é uma falha na engrenagem do trem de pouso. Tiffany Chase, porta-voz do aeroporto de Halifax, confirmou que as operações no terminal foram interditadas até que as causas do acidente sejam esclarecidas.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

