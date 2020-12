Avião some do radar na fronteira e autoridades fazem buscas

O piloto Juan José Soria Degiovanni, de 30 anos, está sendo procurado pelas autoridades da aeronáutica paraguaia, ele acabou desaparecendo do radar enquanto sobrevoava uma região nas proximidades da fronteira com a Bolívia. Até o momento não foram divulgadas informações sobre prefixo e modelo da aeronave, nem as circunstâncias do desaparecimento também não foram reveladas.

De acordo com informações do Amambay Ahora, amigos e familiares já chegaram a fazer uma espécie de velório na casa da família do piloto, que mora no Jardim Aurora em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, cidade de Mato Grosso do Sul.

Familiares e amigos do piloto já divulgaram informações sobre o seu desparecimento, mas até o momento as autoridades paraguaias ainda não fizeram nenhum pronunciamento sobre o desaparecimento da aeronave.

Deixe seu Comentário

Leia Também