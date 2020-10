Avril Lavigne fará live beneficente este mês

Com título “#FightLyme”, cantora Avril Lavigne anuncia live beneficente. Os ingressos custam U$25 (cerca de R$141 + impostos) e já estão disponíveis. O show acontece no próximo dia 24 de outubro, às 21h (horário de Brasília).

Os podem esperar os sucessos consagrados como : “Head Above Water”, lançado em 2019, como “I Fell In Love With The Devil”, “Birdie”, “Tell Me It’s Over”, “Dumb Blonde”.

Quem gosta do estilo musical da cantora também pode esperar que ela cante os aclamados singles : “Complicated”, “Sk8er Boy”, “I’m With You”, “Don’t Tell Me”, “My Happy Ending”, “Nobody’s Home”, “He Wasn’t”, “Girlfriend” e “When You’re Gone”.

Todo o lucro com a venda de ingressos será doado para as instituições Avril Lavigne Foundation e Global Lyme Alliance, que promovem a pesquisa e o tratamento para a Doença de Lyme.

Essa patologia, que já afetou a própria cantora e a deixou cinco anos sem gravar, é uma infecção provocada por uma bactéria transmitida por carrapatos, que geralmente ocasiona fadiga, febre, manchas na pele e dores espalhadas pelo corpo (sobretudo nas articulações). A doença tem cura, porém algumas pessoas podem desenvolver dores crônicas nas articulações.

