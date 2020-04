Bebê de 6 semanas morre de coronavírus, diz governador

Priscilla Porangaba, com informações do G1

Um bebê de seis semanas morreu em Connecticut, nos Estados Unidor, supostamente devido a complicações relacionadas ao novo coronavírus, tornando-se uma das vítimas mais jovens da doença em todo o mundo.

A notícia foi dada pelo governador Ned Lamont, de Connecticut nos Estados Unidos, no Twitter. "Hoje, com tristeza desoladora, podemos confirmar a primeira morte pediátrica em Connecticut relacionada com a Covid-19. Um recém-nascido de 6 semanas de idade da região de Hartford foi levado a um hospital no final da semana passada sem resposta e não pôde ser salvo".

Em uma série de mensagens, Lamont afirmou que testes realizados na noite desta terça confirmaram que o bebê havia sido infectado pelo coronavírus.

"Isto é absolutamente desolador. Acreditamos que esta é uma das vidas mais jovens perdidas em qualquer lugar do mundo devido a complicações relacionadas à Covid-19, o vírus ataca os mais frágeis sem piedade. Isso também enfatiza a importância de ficar em casa e limitar a exposição a outras pessoas. Sua vida e a vida dos outros podem depender disso", completou.

Os Estados Unidos ultrapassaram nessa quarta-feira (1º) as 200 mil infecções por coronavírus, com 213.372 casos registrados, e a Flórida decidiu se juntar aos estados que ordenaram o confinamento da população em vista do aumento do contágio.

Já Nova York, o epicentro da pandemia, com 84 mil casos, anunciou que espera que o pico das infecções em sua região ocorra apenas no final deste mês.

Nesse contexto, o estado de Connecticut ocupa a 13ª posição nos EUA em termos de infecções, com 3.557 casos e 85 mortes, incluindo a do bebê.

