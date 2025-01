Big techs marcam presença na posse de Trump nos EUA

Os CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo estiveram na cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, realizada nesta segunda-feira (20).

Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla, SpaceX e X), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) e Shou Zi Chew (TikTok) acompanharam o evento, destacando-se na primeira fileira, à frente de ministros e secretários.

As gigantes de tecnologia sinalizaram apoio à nova gestão com doações significativas para o fundo de posse. Amazon, Meta, Google e Microsoft contribuíram com US$ 1 milhão cada para a cerimônia.

Elon Musk, além de sua contribuição financeira, desempenhou papel fundamental na campanha de Trump, investindo mais de US$ 250 milhões para apoiar sua eleição em novembro de 2024.

Além disso, ele comandará, ao lado de Vivek Ramaswamy, o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), responsável por cortar gastos públicos considerados desnecessários.

A aproximação entre Trump e as big techs ganhou força ao longo do último ano. Mark Zuckerberg, por exemplo, encontrou-se com o presidente eleito em novembro de 2024 e expressou publicamente seu apoio à "renovação nacional da América sob a liderança do presidente Trump".

Recentemente, o CEO da Meta anunciou o fim das checagens de fatos nas plataformas da empresa, alinhando-se às críticas de Trump contra práticas de moderação de conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também