Bilionário procura companheira para viajar com ele até a Lua

O bilionário japonês Yusaku Maezawa, 44 anos, lançou nesse domingo (12) uma campanha em sua conta na rede social Twitter para encontrar a parceira ideal para viajar com ele até a Lua. Yusaku é o fundador do famoso site de compras online, Zozotown, e de acordo com a Forbes, vale aproximadamente $2 bilhões.

Maezawa terminou recentemente com sua namorada e lançou uma campanha online para tentar encontrar uma parceira “para toda a vida” e acompanhá-lo em uma viagem da SpaceX, empresa norte-americana no segmento espacial, no ano de 2023.

Em seu anúncio, o bilionário disse que estava se sentindo solitário e que procura uma alma gêmea para ter essa experiência emocionante com ele. Apesar da carência demonstrada por ele, o empresário tem suas exigências.

Entre elas, deve ser uma mulher solteira, com 20 anos ou mais, tem uma personalidade brilhante, ser sempre positiva, ter o interesse de para o espaço e desejar a paz mundial. Além disso, as candidatas devem prover informações básicas como, foto, peso, profissão, passatempos, habilidades especiais para ganhar “mais pontos” para impressioná-lo.

As interessadas têm até o dia 17 deste mês para se inscrever, serão escolhidas por Maezawa até o final de março e todo esse processo será filmado no documentário “Full Moon Lovers”, que passará em uma plataforma de streaming do Japão, o AbemaTV.

Essa não é a primeira vez que o magnata japonês se torna o centro das atenções. Em 2018, a mesma empresa que fará a viagem, SpaceX, anunciou que Yusaku fretou um voo abordo do Big Falcon Rocket, renomeado posteriormente de Starship, e nesse voo ele planejava leva de seis a oito artistas para ir em um voo ao redor da Lua, para inspirá-los e criar o projeto ‘Dear Moon’, em tradução livre fica ‘Querida Lua’.

