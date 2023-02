Bogotá supera São Paulo e tem maior aeroporto da América do Sul

Com um tráfego de passeiros chegando aos 35,5 milhões no ano passado, o aeroporto de El Dorado, em Bogotá, se transformou no maior aeroporto da América do Sul, superando Cumbica, em São Paulo. Ele também se torna o segundo maior da América Latina.

O posto de líder entre os aeroportos latinos-americanos é o da Cidade do México, que teve um tráfego de mais de 46 milhões de viajantes em 2022.

Conforme o site Cavok, o aeroporto de Bogotá alcançou uma reativação de 101% em relação ao ano de 2019, além de ter quatro novas companhias aéreas: Plus Ultra, Arajet, Turpial Airlines e Ultra Air, conectando assim colombianos e estrangeiros com 46 destinos internacionais e 42 domésticos.

El Dorado se transformou em um ponto de conexão de viajantes, mas também ponto de partida para novos destinos, trazendo oportunidades de conectividade e competitividade para a Colômbia.

O aeroporto e o entorno estão passando por obras que pretendem fortalecer a capacidade do terminal, mas também as vias de acesso.

