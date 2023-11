Brasileira é encontrada morta nos EUA; ex-companheiro é principal suspeito

A paraense Melyssa Pereira da Costa, de 21 anos, foi encontrada morta, na segunda-feira (20), no apartamento que morava na cidade de Danbury, no estado de Conectcut, nos Estados Unidos.

A principal suspeita é que Dheraldy Mendes, ex-companheiro da vítima, tenha assassinado a jovem e tirado a própria vida após o crime. O casal deixou um filho de pouco mais de 1 ano.

Melyssa e Dheraldy eram de Parauapebas, cidade do Pará, e estava morando nos Estados Unidos desde 2020. Segundo Girlene Silva, tia da jovem, o casal havia se separado recentemente.

"Está sendo um baque muito grande para a família toda. A mãe está em outra cidade, em Barcarena. Fomos pegos todos de surpresa e a família está desolada porque a nossa menina, muito conhecida em Parauapebas, era uma menina de ouro. Quem conhecia sabia do brilho dela. Muita gente está se mobilizando. É um sentimento de dor, de revolta. São 'por quês' que a gente fica se perguntando. Ela só queria ser feliz, realizar o sonho e foi interrompida dessa forma trágica. A ficha parece que não cai", afirmou a tia.

A família da brasileira agora está fazendo uma vaquinha para juntar o dinheiro necessário para realizar o translado do corpo da jovem de volta para o Brasil. A Prefeitura de Parauapebas informou que irá ajudar com os custos.

Desde a morte, o filho do casal está sob a tutela do estado norte-americano. A família paterna, que mora na mesma cidade, não teve autorização para ficar com a guarda da criança, pelo menos até o fim das investigações.

