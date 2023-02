Brasileira é estuprada nos jardins da Torre Eiffel

Uma turista brasileira denunciou uma violência sexual sofrida nos jardins da Torre Eiffel, em Paris, na França. De acordo com as informações veiculadas pelo jornal Le Parisien, o estupro ocorreu na madrugada de domingo (5), mas o caso só se tornou publico nesta terça-feira (7).

A turista, segundo a publicação, estava acompanhada da irmã mais velha quando o crime ocorreu. Elas registraram um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela 3ª circunscrição da Direção de Polícia Judiciária de Paris.

De acordo com o Le Parisien, as irmãs chamaram a polícia por volta das 5h30 da manhã e explicaram aos oficiais que conheceram os abusadores naquela noite – elas teriam se separado. A mais velha foi tocada nas nádegas e fugiu em busca da caçula.

Pouco mais distante, ela encontra sua caçula no chão com o homem em cima dela. Sua chegada teria afugentado o estuprador, que entrou em um carro preto.

À Rádio França Internacional (RFI) informou que o Consulado brasileiro na capital francesa confirmou que duas brasileiras receberam apoio jurídico e psicológico após o caso. “Vamos atuar nesse caso dentro dos limites da legislação francesa e dos acordos assinados pelos dois países”, informou o cônsul adjunto Ruy Ciarlini.

“Hoje mesmo nossa assessora jurídica e a psicológica entraram em contato com elas para oferecer os dois serviços. E tudo vai depender do que elas precisarem, do que elas desejarem. O que elas necessitarem, vamos acompanhá-las e daremos todo o apoio”.

