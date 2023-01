Brasileira é presa na Indônesia com três quilos de cocaína

Pedro Molina, com informações do g1

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa na Ilha de Bali, na Indonésia, pelo tráfico de cocaína. Na sexta-feira (27) ela foi indiciada pelo crime de tráfico de drogas, que prevê a pena de morte em caso de condenação.

O advogado da jovem, Davi Lira da Silva, afirmou que a jovem foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu a jovem férias e aulas de surfe no país asiático.

Por meio de nota, o Itamaraty explicou que acompanha o caso, e que presta toda a assistência possível a jovem.

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta, tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência consular cabível à nacional, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”, diz a nota.

Segundo a imprensa local, a brasileira foi detida dia 31 de dezembro no aeroporto de Bali com cerca de 3 quilos de cocaína em uma das bagagens. Segundo seu advogado, ela não sabia que carregava a droga em suas malas.

"Ela foi aliciada por uma organização criminosa de Santa Catarina. De início, foi convidada a levar algo para a Indonésia. Perguntaram se ela tinha passaporte. Ela já tinha feito outra viagem internacional, com o namorado para Portugal. Perguntaram 'não quer levar um negócio para mim'? Prometeram um mês de férias na Indonésia, não falaram o conteúdo do que ela ia levar", explicou.

O advogado ainda disse que, em determinado momento, a jovem chegou a desistir da ideia, mas foi obrigada a seguir com a viagem pelos criminosos.

"Pensou em desistir, mas as pessoas forçaram. 'Não pode não ir, a gente já gastou R$ 16 mil, R$ 20 mil, agora tem que ir ou então tem que devolver o dinheiro para a gente'. Foi constrangida a viajar", comentou.

